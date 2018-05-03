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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Какое мясо выбрать для майского пикника: советы экспертов

Киев • УНН

 • 14561 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Майские праздники в Украине традиционно сопровождаются отдыхом на природе и приготовлением шашлыка. Чтобы праздники прошли удачно, УНН собрал советы экспертов о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка.

Какое мясо выбрать для майского пикника: советы экспертов

Мясо стоит покупать исключительно в супермаркетах, считает исполнительный директор Всеукраинской общественной организации “Союз потребителей Украины” Максим Несмеянов.

“Единственное место, где сегодня можно покупать мясо, это — супермаркеты. Во-первых, там вы получаете чек, который гарантирует вам возможность написания жалобы в контролирующий орган. Можно даже потребовать компенсацию за моральный и материальный ущерб, если вам продали плохой продукт. Покупая мясо на рынке, вы автоматически лишены возможности отстоять свои права. Более того, продавец на рынке вам честно не скажет, откуда он привез мясо, какого оно качества и соблюдает ли он все положенные нормы температурного режима”, — рассказал М.Несмиянов.

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Покупая мясо на рынке, отечественный потребитель рискует быть обманутым, добавил эксперт.

“Еще одна причина, по которой нужно обходить рынки и базары „десятой дорогой“, это — обвес. В среднем обвес составляет от 20%. И самое важное, что вы не докажете продавцу ничего, ведь весы „подкручиваются“ заранее”, — отметил он.

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Выбор мяса для майского пикника — процесс сугубо индивидуален, считает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Все зависит от того, что любит тот или иной украинец. Если мы говорим об Украине в целом, то для нас традиционный шашлык состоит из свинины. Если вы следите за своим питанием и предпочитаете диетические продукты — это, конечно же, курица. В свою очередь говядину для шашлыка выбирает очень-очень низкий процент людей”, — отметил он.

Поскольку куриное мясо стоит дешевле свинины и говядины, шашлык из курицы меньше ударит по карману соотечественника, добавил А.Дорошенко.

По данным инфляционного барометра, состоянием на 3 мая самым дешевым мясным продуктом является курятина. Один килограмм этого продукта продается по цене 94,92 грн. В то же время килограмм свинины и говядины обойдется украинцам не менее, чем 105 грн и 133 грн соответственно.

Напомним, согласно опросу УНН, украинцы предпочитают мясо отечественного производства.

Ранее УНН сообщал, что проверку качества прошла курятина ТМ “Наша Ряба” и “Львівські курчата”. В то же время, в “Гаврилівських курчатах” обнаружена сальмонелла.

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