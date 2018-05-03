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Яке м'ясо вибрати для травневого пікніка: поради експертів

Київ • УНН

 • 14561 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Травневі свята в Україні традиційно супроводжуються відпочинком на природі і приготуванням шашлику. Щоб свята пройшли вдало, УНН зібрав поради експертів про те, як правильно вибрати м'ясо для шашлику.

Яке м'ясо вибрати для травневого пікніка: поради експертів

М’ясо варто купувати виключно в супермаркетах, вважає виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несмєянов.

“Єдине місце, де сьогодні можна купувати м’ясо, це — супермаркети. По-перше, там ви отримуєте чек, який гарантує вам можливість написання скарги до контролюючого органу. Можна навіть зажадати компенсацію за моральний і матеріальний збиток, якщо вам продали неякісний товар. Купуючи м’ясо на ринку, ви автоматично позбавлені можливості відстояти свої права. Більш того, продавець на ринку вам чесно не скаже, звідки він привіз м’ясо, якої воно якості і чи дотримується він необхідних норм температурного режиму”, — розповів М.Несмєянов.

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Купуючи м’ясо на ринку, вітчизняний споживач ризикує бути обманутим, додав експерт.

“Ще одна причина, чому потрібно обходити ринки і базари „десятою дорогою“, це — обвіс. В середньому обвіс становить від 20%. І найважливіше, що ви не доведете продавцеві нічого, адже ваги „підкручують“ заздалегідь”, — зазначив він.

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Вибір м’яса для травневого пікніка — процес суто індивідуальний, вважає голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Все залежить від того, що любить той чи інший українець. Якщо ми говоримо про Україну в цілому, то для нас традиційний шашлик складається зі свинини. Якщо ви стежите за своїм харчуванням і віддаєте перевану дієтичним продуктам — це, звичайно ж, курка. У свою чергу яловичину для шашлику вибирає дуже-дуже низький відсоток людей”, — зазначив він.

Оскільки куряче м’ясо коштує дешевше свинини і яловичини, шашлик з курки менше вдарить по кишені співвітчизника, додав О.Дорошенко.

За даними інфляційного барометра, станом на 3 травня найдешевшим м’ясним продуктом є курятина. Один кілограм цього продукту продається за ціною 94,92 грн. У той же час кілограм свинини і яловичини обійдеться українцям не менше, ніж 105 грн і 133 грн відповідно.

Нагадаємо, згідно з опитуванням УНН, українці вважають за краще м’ясо вітчизняного виробництва.

Раніше УНН повідомляв, що перевірку якості пройшла курятина ТМ “Наша Ряба” і “Львівські курчата”. У той же час в “Гаврилівських курчатах” виявлена сальмонела.

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