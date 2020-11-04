Как изменятся цены на алкоголь в 2021 году: цифры Минфина

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"Изменения предусматривают повышение на индекс потребительских цен или на индекс цен производителей ставок налогов, определенных в абсолютных значениях", - заявили в Минфине.

В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе в части сбалансирования бюджета в 2021 году, акцизные налоги на алкогольные напитки вырастут на 11,5-11,8%.

Это означает повышение средней цены за бутылку алкогольного напитка. Так, водка вырастет в цене на 4%, крепленые и игристые вина - на 1,6%, коньяк подорожает на 2,8%, а цена на пиво почти не изменится.

К слову, в Украине на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок.

Эксперты алкогольного рынка считают, что украинцы выбирают алкогольные напитки именно украинского производства в связи с его высоким качеством, разнообразием вкусов и, по сравнению с импортным, приемлемой ценой.

К ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя принадлежат ликероводочные компании "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй).