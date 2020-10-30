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Експерти розповіли, навіщо відомі бренди алкоголю змінюють дизайн продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Відомі алкогольні виробники час від часу змінюють зовнішній вигляд своєї продукції для того, щоб створювати для своїх споживачів унікальну торгову пропозицію, привернути увагу і йти в ногу з часом. Експерти алкогольного ринку розповіли УНН, як часто виробники це роблять, а також чому це подобається їх споживачам.

Так, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко вважає, що редизайн алкогольних брендів в першу чергу залежить від самого цільового споживача: наскільки він хоче новизни.

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“Я, наприклад, цим питанням цікавився щодо вина і питав у сімей виробників вин французьких, італійських, наскільки часто вони змінюють дизайн своєї пляшки. Деякі кажуть, що вони за 20 або 30 років жодного разу його не змінили. Все залежить від консервативності споживача. Хто твій покупець: він консервативний або він хоче чогось нового? Тому залишаються бренди, які практично не змінюють або вкрай рідко змінюють зовнішній вигляд, або кардинально точно не будуть шліфувати. А є, наприклад, ті, які раз у кілька років проводять розумну реновацію, для того щоб людина звернула увагу, щоб упаковка змінилася, стала сучаснішою і цікавіше. Щоб якщо покупець все-таки хоче новизни, він цю новизну бачив”, — розповів Дорошенко.

Алкогольний експерт Ігор Товкач в свою чергу вважає, що зміна дизайну зовнішнього оформлення має гармонійно поєднуватися і з внутрішнім якісним наповненням.

“З досвіду скажу, що це бажання створити унікальну пропозицію для споживача. А ще такий редизайн дуже впливає на першу покупку. Він привертає увагу споживачів, якщо вони купують такий алкоголь в подарунок або в перший раз. Етикетка нова і красива стимулює на першу покупку. У директора по маркетингу завдання зробити гарне оформлення, а у директора по виробництву — зробити якісний продукт. За умови гарного оформлення, якщо всередині якісний продукт, це, звичайно ж, буде додавати покупців”, — упевнений він.

А відомий український лікеро-горілчаний завод PRIME, який анонсував оновлення дизайну своєї однойменної лінійки горілки, вважає, що це важливий етап вдосконалення продукту.

“Такий рестайлінг — це свіжий і стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачеві. Тепер образ PRIME став ще більш досконалим: зокрема, пляшка отримала нову фігурну етикетку і новий іменний ковпак з золотими гранями. При цьому якість продукту залишилося незмінно високим, адже над його створенням багато років працюють кращі технологи ЛГЗ PRIME”, — повідомили в компанії.

Як писав УНН раніше, в ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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