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Эксперты рассказали, зачем известные брэнды алкоголя меняют дизайн продукции

Эксперты рассказали, зачем известные брэнды алкоголя меняют дизайн продукции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Известные алкогольные производители время от времени меняют внешний вид своей продукции для того, чтобы создавать для своих потребителей уникальное торговое предложение, привлечь внимание и идти в ногу со временем. Эксперты алкогольного рынка рассказали УНН, как часто производители это делают, а также почему это нравится их потребителям.

Так, директор Украинской асоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что редизайн алкогольных брэндов в первую очередь зависит от самого целевого потребителя: насколько он хочет новизны.

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“Я, например, этим вопросом интересовался относительно вина и спрашивал у семей производителей вин французских, итальянских, насколько часто они изменяют дизайн своей бутылки. Некоторые говорят, что они за 20 или 30 лет ни разу его не изменили. Все зависит от консервативности потребителя. Кто твой покупатель: он консервативен либо он хочет чего-то нового? Поэтому остаются бренды, которые практически не меняют или крайне редко меняют внешний вид, или кардинально точно не будут шлифовать. А есть, например, те, которые раз в несколько лет проводят разумную реновацию, для того чтобы человек обратил внимание, чтобы упаковка изменилась, стала современней и интересней. Чтоб если покупатель всё-таки хочет новизны, он эту новизну видел”, — рассказал Дорошенко.

Алкогольный эксперт Игорь Товкач в свою очередь считает, что изменение дизайна внешнего оформления должно гармонично соединяться и с внутренним качественным наполнением.

“Из опыта скажу, что это желание создать уникальное предложение для потребителя. А еще такой редизайн очень влияет на первую покупку. Он привлекает внимание потребителей, если они покупают такой алкоголь в подарок или в первый раз. Этикетка новая и красивая стимулирует на первую покупку. У директора по маркетингу задача сделать красивое оформление, а у директора по производству — сделать качественный продукт. При условии красивого оформления, если внутри качественный продукт, это, конечно же, будет добавлять покупателей”, — уверен он.

А известный украинский ликеро-водочный завод PRIME, который анонсировал обновление дизайна своей одноименной линейки водки, считает, что это важный этап совершенствования продукта.

“Такой рестайлинг — это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю. Теперь образ PRIME стал еще более совершенным: в частности, бутылка получила новую фигурную этикетку и новый именной колпак с золотыми гранями. При этом качество продукта осталось неизменно высоким, ведь над его созданием много лет работают лучшие технологи ЛВЗ PRIME”, — сообщили в компании.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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