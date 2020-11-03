"Найінстаграмніші" алкогольні напої порадили експерти

ukru
14:10 • 12181 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 53857 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 100590 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 103152 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 131330 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 120658 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 121746 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122948 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106885 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113533 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 106107 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 109236 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 53326 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 76956 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 73357 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 19333 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 31945 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 34615 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 131327 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 106107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 22158 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 34228 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102383 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121068 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120728 перегляди
Актуальне
"Найінстаграмніші" алкогольні напої порадили експерти

"Найінстаграмніші" алкогольні напої порадили експерти

Київ • УНН

 • 16430 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Експерти алкогольного ринку впевнені, що за останні декілька років серед молоді, яка здебільшого звикла сприймати інформацію візуально, зовнішній вигляд алкогольних напоїв має дуже важливе значення. Але часом вибагливі на вигляд коктейлі дуже важкі у приготуванні і вимагають особливих і навіть професійних навичок. Тому спеціально для тих, хто хоче отримати "найінстаграмніший" алкогольний напій, не витрачаючи ні хвилини на його приготування, експерти підібрали УНН цікаві варіанти.

Винний напій із "блискітками" 

Даний напій, який зародився в Іспанії у 2013 році - буде фантастично виглядати у келиху, на фото в Instagram та чудово смакуватиме на вечірці. Переливчастий ефект напою створюють за допомогою харчового барвника "кандурін".

На вітчизняному ринку блакитний винний напій та напій з перлинним шимером можна знайти у бренду Caprizo. У його лінійці блакитний винний напій, напій з перлинним шимером, а також напої з персиковим і полуничними смаками. Як зізнався виробник бренду ЛГЗ "PRIME", отримати різні відтінки насиченого блакитного кольору їм допоміг не барвник, а сік чорниці.

"Чорна горілка"

Якщо ж треба міцніший алкоголь – то дуже незвично та ефектно буде виглядати "чорна горілка", ідея створення якої виникла у британського маркетолога Марка Дормана.

Пити чорну горілку можна у чистому вигляді з льодом. Але найчастіше напій включають до складу атмосферних шарових коктейлів. Можна також поекспериментувати з кольорами: при додаванні апельсинового соку чорна горілка стає зеленою, від води — сріблястою, від журавлинного морсу — пурпуровою.

На алкогольному українському ринку першу українську чорну горілку "Black Carbon" від виробника PRIME презентували у 2018 році. Ціна на "чорну горілку" в Україні стартує від 95 грн за пляшку 0,5 л. Крім українського такого продукту, в алкогольних магазинах також можна зустріти напій, наприклад, литовського або англійського походження. Але останній обійдеться у рази дорожче, хоча і містить всі ті ж інгредієнти.

Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92