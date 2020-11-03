"Найінстаграмніші" алкогольні напої порадили експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Експерти алкогольного ринку впевнені, що за останні декілька років серед молоді, яка здебільшого звикла сприймати інформацію візуально, зовнішній вигляд алкогольних напоїв має дуже важливе значення. Але часом вибагливі на вигляд коктейлі дуже важкі у приготуванні і вимагають особливих і навіть професійних навичок. Тому спеціально для тих, хто хоче отримати "найінстаграмніший" алкогольний напій, не витрачаючи ні хвилини на його приготування, експерти підібрали УНН цікаві варіанти.
Винний напій із "блискітками"
Даний напій, який зародився в Іспанії у 2013 році - буде фантастично виглядати у келиху, на фото в Instagram та чудово смакуватиме на вечірці. Переливчастий ефект напою створюють за допомогою харчового барвника "кандурін".
На вітчизняному ринку блакитний винний напій та напій з перлинним шимером можна знайти у бренду Caprizo. У його лінійці блакитний винний напій, напій з перлинним шимером, а також напої з персиковим і полуничними смаками. Як зізнався виробник бренду ЛГЗ "PRIME", отримати різні відтінки насиченого блакитного кольору їм допоміг не барвник, а сік чорниці.
"Чорна горілка"
Якщо ж треба міцніший алкоголь – то дуже незвично та ефектно буде виглядати "чорна горілка", ідея створення якої виникла у британського маркетолога Марка Дормана.
Пити чорну горілку можна у чистому вигляді з льодом. Але найчастіше напій включають до складу атмосферних шарових коктейлів. Можна також поекспериментувати з кольорами: при додаванні апельсинового соку чорна горілка стає зеленою, від води — сріблястою, від журавлинного морсу — пурпуровою.
На алкогольному українському ринку першу українську чорну горілку "Black Carbon" від виробника PRIME презентували у 2018 році. Ціна на "чорну горілку" в Україні стартує від 95 грн за пляшку 0,5 л. Крім українського такого продукту, в алкогольних магазинах також можна зустріти напій, наприклад, литовського або англійського походження. Але останній обійдеться у рази дорожче, хоча і містить всі ті ж інгредієнти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців.