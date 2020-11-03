"Найінстаграмніші" алкогольні напої порадили експерти

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Експерти алкогольного ринку впевнені, що за останні декілька років серед молоді, яка здебільшого звикла сприймати інформацію візуально, зовнішній вигляд алкогольних напоїв має дуже важливе значення. Але часом вибагливі на вигляд коктейлі дуже важкі у приготуванні і вимагають особливих і навіть професійних навичок. Тому спеціально для тих, хто хоче отримати "найінстаграмніший" алкогольний напій, не витрачаючи ні хвилини на його приготування, експерти підібрали УНН цікаві варіанти.