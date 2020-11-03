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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Самые инстаграмные" алкогольные напитки посоветовали эксперты

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Эксперты алкогольного рынка уверены, что за последние несколько лет среди молодежи, которая в основном привыкла воспринимать информацию визуально, внешний вид алкогольных напитков имеет очень важное значение. Но порой привередливые с виду коктейли очень сложные в приготовлении и требуют особых а также профессиональных навыков. Поэтому специально для тех, кто хочет получить "самый инстаграмный" алкогольный напиток, не тратя ни минуты на его приготовление, эксперты подобрали УНН интересные варианты.

Винный напиток с "блестками"

Данный напиток, который зародился в Испании в 2013 году - будет фантастически выглядеть в бокале, на фото в Instagram и прекрасно подойдет на вечеринке. Переливчатый эффект напитка создают с помощью пищевого красителя "кандурин".

На отечественном рынке голубой винный напиток и напиток с жемчужным шимером можно найти у бренда Caprizo. В его линейке голубой винный напиток, напиток из жемчужным шимером, а также напитки с персиковым и клубничным вкусом. Как признался производитель бренда ЛВЗ "PRIME", получить различные оттенки насыщенного голубого цвета им помог не краситель, а сок черники.

"Черная водка"

Если же надо более крепкий алкоголь - то очень необычно и эффектно будет выглядеть "черная водка", идея создания которой возникла у британского маркетолога Марка Дормана.

Пить черную водку можно в чистом виде со льдом. Но чаще напиток включают в состав атмосферных слоистых коктейлей. Можно также поэкспериментировать с цветами: при добавлении апельсинового сока черная водка становится зеленой, от воды - серебристой, от клюквенного морса - пурпурной.

На алкогольном украинском рынке первую украинскую черную водку "Black Carbon" от производителя PRIME презентовали в 2018 году. Цена на "черную водку" в Украине стартует от 95 грн за бутылку 0,5 л. Кроме украинского такого продукта, в алкогольных магазинах можно встретить напиток, например, литовского или английского происхождения. Но последний обойдется в разы дороже, хотя и содержит все те же ингредиенты.

Напомним, как сообщал УНН ранее, на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев.

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