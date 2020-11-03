"Самые инстаграмные" алкогольные напитки посоветовали эксперты

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Эксперты алкогольного рынка уверены, что за последние несколько лет среди молодежи, которая в основном привыкла воспринимать информацию визуально, внешний вид алкогольных напитков имеет очень важное значение. Но порой привередливые с виду коктейли очень сложные в приготовлении и требуют особых а также профессиональных навыков. Поэтому специально для тех, кто хочет получить "самый инстаграмный" алкогольный напиток, не тратя ни минуты на его приготовление, эксперты подобрали УНН интересные варианты.