Як зміняться ціни на алкоголь у 2021 році: цифри Мінфіну

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“Зміни передбачають підвищення на індекс споживчих цін або на індекс цін виробників ставок податків, визначених в абсолютних значеннях”, — заявили у Мінфіні.

Відповідно до змін у Податковому кодексі в частині збалансування бюджету у 2021 році, акцизні податки на алкогольні напої зростуть на 11,5-11,8%.

Це означатиме підвищення середньої ціни за пляшку алкогольного напою. Так, горілка виросте в ціні на 4%, кріплені та ігристі вина — на 1,6%, коньяк здорожчає на 2,8%, а ціна на пиво майже не зміниться.

До слова, в Україні на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% “спиртних” покупок.

Експерти алкогольного ринку вважають, що українці обирають алкогольні напої саме українського виробництва у зв’язку з його високою якістю, різноманіттям смаків і, у порівнянні з імпортним, прийнятною ціною.

До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать лікеро-горілчані компанії “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).