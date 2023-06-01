Как будет работать система субсидий после повышения тарифов на свет - ответ Минсоцполитики

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«Все граждане, которые уже получают субсидии, им фактически ничего не надо будет делать, потому что субсидии для них повысятся автоматически. Мы ожидаем, что в случае повышения, будут новые обращения, мы готовимся к этому, работаем над упрощением представления субсидий, чтобы граждане могли просто прийти, дать информацию о членах семьи, и всю остальную информацию уже будет собирать правительство», — сообщила Марчак.

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Напомним

Правительство вынуждено поднять тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч для того, чтобы были деньги платить людям заработную плату и чтобы можно было подготовиться к отопительному сезону.