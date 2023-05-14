Цієї зими в Україні можливі відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні можливі відключення світла взимку.Влітку цього не прогнозують. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується дефіциту, який може виникнути через те, що атомні блоки виходять в ремонт, то це може мати місце десь у червні-липні. Тому що шляхи забезпечення дефіциту – це імпортна електроенергія завдяки нашій інтеграції з енергосистемою Європи. Тут потрібно буде робити те, що ми вже робили у січні, лютому, коли частково потреби України закривалися через імпорт з ЄС», - розповів Сахарук.
Він зазначив, що якщо є прогнозований дефіцит, то звичайно починаються спекуляції щодо того чи будуть віялові відключення.
«Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити дефіцит умовний, імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо під час літнього періоду», - сказав Сахарук.
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Сахарук зауважив, що зима може бути проблемно.
«Може бути проблемою зима наступна, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим обсягом запасом потужності, міцності, тому що в нас 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано. Лише нашій компанії потрібно відремонтувати 9 енергоблоків загальною потужністю 1,5 ГВт, на що потрібно 5,5 млрд грн… Тому можливі відключення не зараз, а взимку», - розповів Сахарук.
За його словами, щоб цього не допустити потрібно захищатися від обстрілів та руйнацій. Також він зазначив, що важливе фінансування ремонтної кампанії.
Доповнення
Електроенергії вистачає на покриття потреб усіх категорій споживачів, експорт електрики у Молдову та Польщу іде вдень та вночі.