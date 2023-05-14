Этой зимой в Украине возможны отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине возможны отключения света зимой, летом этого не прогнозируют. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Что касается дефицита, который может возникнуть из-за того, что атомные блоки выходят в ремонт, то это может иметь место где-то в июне-июле. Потому что пути обеспечения дефицита – это импортная электроэнергия благодаря нашей интеграции с энергосистемой Европы. Здесь нужно будет делать то, что мы уже делали в январе, феврале, когда частично потребности Украины закрывались через импорт из ЕС», — рассказал Сахарук.
Он отметил, что если есть прогнозируемый дефицит, то обычно начинаются спекуляции относительно того будут ли веерные отключения.
«Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть дефицит условный, импортом, то до веерных отключений мы не дойдем во время летнего периода», — сказал Сахарук.
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Сахарук отметил, что зима может быть проблемной.
«Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим объемом запасом мощности, прочности, потому что у нас 75% тепловой генерации повреждено или разрушено. Только нашей компании нужно отремонтировать 9 энергоблоков общей мощностью 1,5 ГВт, на что нужно 5,5 млрд грн… Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой», — рассказал Сахарук.
По его словам, чтобы этого не допустить нужно защищаться от обстрелов и разрушений. Также он отметил, что важно финансирование ремонтной кампании.
Дополнение
Электроэнергии хватает на покрытие потребностей всех категорий потребителей, экспорт электричества в Молдову и Польшу идет днем и ночью.