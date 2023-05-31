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В Україні зростає тариф на світло. Подорожчання води поки що відклали

В Україні зростає тариф на світло. Подорожчання води поки що відклали

Київ • УНН

 • 2823961 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. З 1 червня в Україні майже у два рази зросте тариф на світло для побутових споживачів. Відповідне рішення 30 травня на своєму засіданні прийняв Кабмін, пише УНН.

Пільговий тариф на світло скасовують

З 1 червня вартість однієї кВт/год електроенергії для побутових споживачів становитиме 2,64 грн. До цього часу для тих, які використовували до 250 кВт/год на місяць, тариф становив1,44 грн, для тих, хто більше 1,68 грн.

Нагадаємо, що 23 травня НКРЕКП вже ухвалила рішення про двоетапне підвищення тарифів на послуги з розподілу електроенергії для регіональних операторів.

На побутових споживачів воно не впливає, але призведе до подорожчання електроенергії для бізнесу. Юридичні особи вже сплачують більше 6 грн за кВт/год.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потрібні кошти на підготовку до опалювального сезону: ексміністр енергетики про підвищення тарифів на світло

Скільки українці платитимуть за воду?

Сьогодні ж, 31 травня, на своєму засіданні НКРЕКП мала розглянути рішення про підвищення тарифів на воду. В залежності від регіону, вартість водопостачання та водовідведення мала зрости у межах від 15% до 60%.

Однак, розгляд питання відклали на 14 червня через необхідність відкоригувати тарифи на воду саме через зростання цін на електроенергію.

Наскільки після цього подорожчає вода у різних регіонах України, наразі, невідомо. Однак, згідно проекту постанови, яку сьогодні мала розглядати НКРЕКП, найбільше за воду мали платити абоненти КП «Павлоградське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства» - 44,31 грн за кубометр води без ПДВ.

Найдешевшим водопостачання мало бути у Луцьку – 11,82 грн без ПДВ.

Найбільший тариф за водовідведення планувався у Житомирі – 25,03 грн без ПДВ, найменший - серед комунальних підприємств пропонувалося встановити «Львівводоканалу» - 8,10 грн без ПДВ.

Нагадаємо

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