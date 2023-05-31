В Украине растет тариф на свет. Подорожание воды пока что отложили

Льготный тариф на свет отменяют

С 1 июня стоимость одного кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей составит 2,64 грн. До этого времени для тех, которые использовали до 250 кВт/ч в месяц, тариф составлял 1,44 грн, для тех, кто больше 1,68 грн.

Напомним, что 23 мая НКРЭКУ уже приняла решение о двухэтапном повышении тарифов на услуги по распределению электроэнергии для региональных операторов.

На бытовых потребителей оно не влияет, но приведет к подорожанию электроэнергии для бизнеса. Юридические лица уже платят более 6 грн за кВт/ч.

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Сколько украинцы будут платить за воду?

Сегодня же, 31 мая, на своем заседании НКРЭКУ должна была рассмотреть решение о повышении тарифов на воду. В зависимости от региона, стоимость водоснабжения и водоотведения должна была вырасти в пределах от 15% до 60%.

Однако, рассмотрение вопроса отложили на 14 июня из-за необходимости откорректировать тарифы на воду именно из-за роста цен на электроэнергию.

Насколько после этого подорожает вода в разных регионах Украины, пока неизвестно. Однако, согласно проекту постановления, которое сегодня должна была рассматривать НКРЭКУ, больше всего за воду должны были платить абоненты КП «Павлоградское производственное управление водопроводноканализационного хозяйства» - 44,31 грн за кубометр воды без НДС.

Самым дешевым водоснабжение должно было быть в Луцке – 11,82 грн без НДС.

Самый большой тариф за водоотведение планировался в Житомире – 25,03 грн без НДС, наименьший - среди коммунальных предприятий предлагалось установить «Львовводоканалу» - 8,10 грн без НДС.

Напомним

Цена на газ для бытовых клиентов «Нафтогаз Украины» останется неизменной еще как минимум на год.