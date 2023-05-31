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Підвищення тарифу на воду: у НКРЕКП відклали розгляд питання на 14 червня

Підвищення тарифу на воду: у НКРЕКП відклали розгляд питання на 14 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відклала до 14 червня питання про підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, передає УНН.

На засідання НКРЕКП розглядала можливість підвищення тарифу на воду вже з 1 червня, але питання відклали на 14 червня.

Так, наприклад, для КП «Вінницяоблводоканал» пропонувалося встановити тариф на рівні 47,75 грн за кубометр з ПДВ (зараз 25,62).

Цитата

«На зараз ми маємо на ринку електричної енергії факти суттєвого коливання цін. Це підтверджено відповідними листами НЕК «Укренерго» та оператора ринку. Сьогодні на 18:00 мною призначене засідання Комісії, на якому буде розглядатися єдине питання – стосовно запуску процедури перегляду прайс-кепів на ринку електричної енергії», - сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, це призведе до змін ціни електричної енергії, це зараз не враховане в структурі тарифу водоканалів.

«Тому я доручаю здійснити аналіз впливу рішення щодо перегляду рівня прайс-кепів на електричну енергію на рівень тарифів на водопостачання та водовідведення у зв'язку з тим, що в структурі тарифів ця величина складає 30-40%, та винести результати розрахунків на засідання Комісії 14 червня 2023 року», - зазначив Ущаповський.

Доповнення

Україні з 1 червня підвищать тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

За словами заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фаріда Сафарова, тарифи на електрику підвищать, щоб були кошти на підготовку до наступної зими, адже коштів від західних партнерів не достатньо.

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