Повышение тарифа на воду: в НКРЭКУ отложили рассмотрение вопроса на 14 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отложила до 14 июня вопрос о повышении тарифа на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение, передает УНН.
На заседание НКРЭКУ рассматривала возможность повышения тарифа на воду уже с 1 июня, но вопрос отложили на 14 июня.
Так, например, для КП «Винницаоблводоканал» предлагалось установить тариф на уровне 47,75 грн за кубометр с НДС (сейчас 25,62).
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«На сейчас мы имеем на рынке электрической энергии факты существенного колебания цен. Это подтверждено соответствующими письмами НЭК «Укрэнерго» и оператора рынка. Сегодня на 18:00 мною назначено заседание Комиссии, на котором будет рассматриваться единственный вопрос – относительно запуска процедуры пересмотра прайс-кэпов на рынке электрической энергии», - сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.
По его словам, это приведет к изменениям цены электрической энергии, это сейчас не учтено в структуре тарифа водоканалов.
«Поэтому я поручаю осуществить анализ влияния решения о пересмотре уровня прайс-кепов на электрическую энергию на уровень тарифов на водоснабжение и водоотведение в связи с тем, что в структуре тарифов эта величина составляет 30-40%, и вынести результаты расчетов на заседание Комиссии 14 июня 2023 года», - отметил Ущаповский.
Дополнение
Украине с 1 июня повысят тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.
По словам заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарида Сафарова, тарифы на электричество повысят, чтобы были средства на подготовку к следующей зиме, ведь средств от западных партнеров не достаточно.