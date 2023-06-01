Як буде працювати система субсидій після підвищення тарифів на світло - відповідь Мінсоцполітики

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«Усі громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично нічого не треба буде робити, тому що субсидії для них підвищаться автоматично. Ми очікуємо, що у випадку підвищення, будуть нові звернення, ми готуємось до цього, працюємо над спрощенням подання субсидій, щоб громадяни могли просто прийти, дати інформацію про членів родини, й всю іншу інформацію вже буде збирати уряд», — повідомила Марчак.

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Нагадаємо

Уряд вимушений підняти тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год для того, щоб були гроші платити людям заробітну плату та щоб можна було підготуватися до опалювального сезону.