Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  33537 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  102974 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  102169 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153288 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222773 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  376130 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175181 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131545 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102442 просмотра

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Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерному оружию нет места в ядерной доктрине Ирана, подтвердив позицию страны, что соответствующая программа служит только мирным целям.

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Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны

"Замороженного конфликта с Рроссией не бывает" : Зеленский отреагировал на идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что россия не станет придерживаться предложенного Францией режима "прекращения огня" на время летних Олимпийских игр.

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"Замороженного конфликта с Рроссией не бывает" : Зеленский отреагировал на идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Подстрекательство к подкупу судей сумской апелляции: следствие в отношении адвоката завершено

Адвоката задержали с поличным после того, как она подстрекала своего клиента дать взятку в размере 4 000 долларов США судьям Сумского апелляционного суда, чтобы они отменили приговор о 4 годах заключения, но первую часть в размере 2 000 долларов США она планировала оставить себе.

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Подстрекательство к подкупу судей сумской апелляции: следствие в отношении адвоката завершено

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

В мае аллергия продолжится из-за смеси пыльцы деревьев и луговых трав, что требует мер предосторожности, таких как ношение очков, промывание носа, использование очистителей воздуха, избегание определенных продуктов и соблюдение индивидуальной диеты на основе результатов аллерготестирования.

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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите

Украина вовремя перешла на обновленную ИТ-систему NCTS Фаза 5, выполнив свое обязательство по присоединению к Конвенции о процедуре общего транзита, что является необходимым условием для вступления в Европейский Союз.

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После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите

Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен

13-летний ученик, который учится по программе инклюзивного образования в киевской школе №81, был жестоко избит сверстниками, что привело к разрыву яичка, который потребовал хирургического вмешательства, несмотря на неоднократные жалобы его матери к администрации школы на буллинг и отсутствие мер безопасности.

Общество •   •  9941 просмотра
Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен

Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

Переработка нефти в россии упала до самого низкого уровня за последние 11 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и масштабных весенних наводнений в нескольких регионах.

Война •   •  9191 просмотра
Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

Донецкая область: оккупанты ударили по Красногоровке, погибла 70-летняя женщина

70-летняя женщина погибла и повреждены 3 многоэтажки во время обстрела россиянами города Красногоровка в Донецкой области.

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Донецкая область: оккупанты ударили по Красногоровке, погибла 70-летняя женщина

Игровой гигант Embracer Group разделяется на три компании

Embracer Group, владелец Tomb Raider и The Lord of the Rings, планирует разделиться на три отдельные компании, специализирующиеся на AAA-играх, инди-играх, мобильных и настольных играх.

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Игровой гигант Embracer Group разделяется на три компании

Рада планирует уволить члена Счетной палаты Украины

Андрей Дидык, член Счетной палаты Украины, подал заявление об отставке, которое Верховная Рада планирует рассмотреть завтра.

политика •   •  8620 просмотра
Рада планирует уволить члена Счетной палаты Украины