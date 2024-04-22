Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны

В ядерной доктрине Ирана пока нет места ядерному оружию, утверждает министерство иностранных дел страны, - соответствующее заявление прозвучало после того, как командир Корпуса стражей Исламской революции предупредил, что Тегеран может изменить свою ядерную политику из-за действий Израиля, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа служит только мирным целям. Ядерному оружию нет места в нашей ядерной доктрине - заявил представитель министерства Насер Канаани во время пресс-конференции в Тегеране.

Ранее командующий гвардии, ответственный за ядерную безопасность, Ахмад Хахталаб заявил, что израильские угрозы могут подтолкнуть Тегеран к "пересмотру своей ядерной доктрины и отклонению от своих предыдущих соображений".

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Нассер Канани также отметил, что недавняя атака на Исфахан в центральном Иране "ничего не стоила"; по словам чиновника "враг (Израиль) знал, что не сможет ею воспользоваться".

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