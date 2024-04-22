NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Израиль во время атаки по территории Ирана 19 апреля нанес удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных западных и иранских официальных лиц, передает УНН.

Детали

Трое западных и двое иранских официальных лиц подтвердили, что Израиль 19 апреля развернул беспилотники и выпустил по меньшей мере одну ракету.

Кроме этого, двое западных официальных лиц заявили, что ракета была выпущена с военного самолета вдали от израильского или иранского воздушного пространства, и что оружие включало технологию, которая позволила ему избежать радиолокационной обороны Ирана.

Двое иранских чиновников заявили, что военные не обнаружили ничего, что входило в воздушное пространство страны 19 апреля, включая беспилотники, ракеты или самолеты.

Контекст

В 2007 году Иран заказал у России пять дивизионов С-300, которые были поставлены в 2015-16 годах в самой современной на тот момент модификации С-300 ПМУ2. В настоящее время Иран имеет 32 пусковые установки С-300, что эквивалентно четырем дивизионам.

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