Ядерный реактор в КНДР не работает – МАГАТЭ

По словам Амано, атомный реактор, который, как полагают, доставил большую часть плутония для ядерного оружия Северной Кореи, был закрыт в течение последних трех месяцев. В частности никаких признаков работы не заметили в радиохимической лаборатории, которая отделяет плутоний от отработанного топлива реактора.

При этом, издание напомнило, что реактор мощностью 5 МВт является частью ядерного комплекса Северной Кореи. Необходимость его демонтажа была центральным вопросом в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме на прошлой неделе.

Впрочем Международное агентство по атомной энергии в Вене не имеет доступа к Северной Корее после того, как Пхеньян исключил своих инспекторов в 2009 году, и теперь он следит за ядерной деятельностью страны преимущественно с помощью спутниковых изображений.

В то же время исследователи считают, что объект, который производит материал для ядерных бомб, продолжает работу. Кроме того, продолжаются строительные работы на экспериментальном легководном реакторе.

Напомним, причиной досрочного завершения саммита США - КНДР в Ханое стало требование американцев закрыть секретное предприятие, расположенное в окрестностях Пхеньяна, на котором ведутся работы по обогащению урана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Северной Кореи будет "блестящее экономическое будущее", если Вашингтон и Пхеньян заключат соглашение, но никакого экономического будущего с ядерным оружием у Северной Кореи не будет.

Как сообщал УНН, 28 февраля переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа сорвались. В Белом доме заявили, что общего соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было.