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Ядерный реактор в КНДР не работает – МАГАТЭ

Ядерный реактор в КНДР не работает – МАГАТЭ

Киев  •  УНН

 • 8859 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Ядерный реактор в КНДР, на закрытии которого настаивают США, не работает уже несколько месяцев. Об этом в докладе заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам Амано, атомный реактор, который, как полагают, доставил большую часть плутония для ядерного оружия Северной Кореи, был закрыт в течение последних трех месяцев. В частности никаких признаков работы не заметили в радиохимической лаборатории, которая отделяет плутоний от отработанного топлива реактора.

При этом, издание напомнило, что реактор мощностью 5 МВт является частью ядерного комплекса Северной Кореи. Необходимость его демонтажа была центральным вопросом в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме на прошлой неделе.

Впрочем Международное агентство по атомной энергии в Вене не имеет доступа к Северной Корее после того, как Пхеньян исключил своих инспекторов в 2009 году, и теперь он следит за ядерной деятельностью страны преимущественно с помощью спутниковых изображений.

В то же время исследователи считают, что объект, который производит материал для ядерных бомб, продолжает работу. Кроме того, продолжаются строительные работы на экспериментальном легководном реакторе.

Напомним, причиной досрочного завершения саммита США - КНДР в Ханое стало требование американцев закрыть секретное предприятие, расположенное в окрестностях Пхеньяна, на котором ведутся работы по обогащению урана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Северной Кореи будет "блестящее экономическое будущее", если Вашингтон и Пхеньян заключат соглашение, но никакого экономического будущего с ядерным оружием у Северной Кореи не будет.

Как сообщал УНН, 28 февраля переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа сорвались. В Белом доме заявили, что общего соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было.

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