Ядерний реактор у КНДР не працює – МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Ядерний реактор у КНДР, на закритті якого наполягають США, не працює вже кілька місяців. Про це у доповіді заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами Амано, атомний реактор, який, як вважають, доставив більшу частину плутонію для ядерної зброї Північної Кореї, був закритий протягом останніх трьох місяців. Зокрема жодних ознак роботи не помітили у радіохімічній лабораторії, яка відокремлює плутоній від відпрацьованого палива реактора.
При цьому, видання нагадало, що реактор потужністю 5 МВт є частиною ядерного комплексу Північної Кореї. Необхідність його демонтажу була центральним питанням у переговорах між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у В'єтнамі минулого тижня.
Утім Міжнародне агентство з атомної енергії у Відні не має доступу до Північної Кореї після того, як Пхеньян виключив своїх інспекторів у 2009 році, і тепер він стежить за ядерною діяльністю країни переважно за допомогою супутникових зображень.
У той же час дослідники вважають, що об'єкт, який виробляє матеріал для ядерних бомб, продовжує роботу. Крім того, тривають будівельні роботи на експериментальному легководному реакторі.
Нагадаємо, причиною дострокового завершення саміту США — КНДР у Ханої стала вимога американців закрити секретне підприємство, що розташоване в околицях Пхеньяна, на якому ведуться роботи зі збагачення урану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Північній Кореї буде "блискуче економічне майбутнє", якщо Вашингтон і Пхеньян укладуть угоду, але ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю у Північної Кореї не буде.
Як повідомляв УНН, 28 лютого переговори Кім Чен Ина та Дональда Трампа зірвалися. У Білому домі заявили, що спільної угоди між Трампом і Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.