Ядерний реактор у КНДР не працює – МАГАТЕ

КИЇВ. 4 березня. УНН. Ядерний реактор у КНДР, на закритті якого наполягають США, не працює вже кілька місяців. Про це у доповіді заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано, передає УНН з посиланням на Reuters.