Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" обесточена из-за обстрелов российскими войсками Харькова, радиационная ситуация на площадке в пределах нормы, сообщили в четверг в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, пишет УНН.

Детали

"По информации, полученной от эксплуатирующей организации Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанное на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов") сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрела города Харьков войсками рф", - говорится в сообщении ГИЯРУ.

Отмечается, что "система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы".

"Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы", - сообщили в ГИЯРУ.

Справочно

"Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

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