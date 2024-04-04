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В Харькове и области и на Криворожье ограничения электроснабжения, Украина оказывала аварийную помощь Польше - Минэнерго
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В Харькове и области и на Криворожье ограничения электроснабжения, Украина оказывала аварийную помощь Польше - Минэнерго
Из-за отключения электроэнергии пострадали около 350 000 потребителей электроэнергии в Харькове и области, а также ограничения в Кривом Роге, 12 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды, но дефицита электроэнергии не ожидается, и Украина предоставила экстренную помощь Польше.
Клименко назвал имена спасателей, погибших ночью в Харькове
Трое спасателей, Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко, погибли в Харькове во время атаки российского беспилотника, спасая людей.
Противник изучает расположение украинской ПВО, не исключены мощные массированные воздушные атаки - Евлаш
Противник изучает расположение украинской противовоздушной обороны и накапливает ресурсы для потенциальных мощных массированных воздушных атак. Силы обороны готовы к отражению таких российских атак.
В Запорожье взрывы - ОВА
В Запорожье, Украина, произошли взрывы, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр
Согласно предупреждению ВВС Украины, была обнаружена высокоскоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.
рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго
В Харьковской области ночью беспилотник повредил оборудование на объекте энергетики, в Днепропетровской области враг атаковал энергетическую инфраструктуру, а в Сумской области в результате вражеского обстрела был смертельно ранен сотрудник газовой компании.
россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших
За сутки россияне обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 63 гражданских объекта, но обошлось без жертв.
Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ
Как минимум две компании из ФРГ - Knauf и WKB Systems - поставляют стройматериалы для использования в Мариуполе, следует из расследования программы Monitor Немецкого телеканала ARD.
Гуменюк об "Ониксах" на мысе Тарханкут: "Официально не подтверждаем такую информацию"
Украинские военные не могут подтвердить сообщения о размещении российскими войсками пусковых установок "Оникс" на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму, но признали, что россия имеет несколько таких установок на полуострове, которые она периодически передислоцирует для ударов баллистическими и сверхзвуковыми ракетами.
За то, что происходит на территории рф, отвечает режим путина - Андрей Юсов
Вооруженная агрессия против Украины, которую развязала Россия и режим Путина имеет следствием то, что происходит на российских военных объектах и нефтеперерабатывающих заводах рф.