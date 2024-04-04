В Харькове и области и на Криворожье ограничения электроснабжения, Украина оказывала аварийную помощь Польше - Минэнерго

В Харькове и области применяются отключения электроэнергии для около 350 тысяч потребителей, также есть ограничения для Криворожья. Из-за непогоды остаются без света 12 населенных пунктов. Дефицита электричества не ожидается, Украина оказывала аварийную помощь Польше. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация, передача и потребление

"В Харькове за прошедшие сутки применялись графики почасовых отключений - обесточивались около 100 тысяч абонентов. Также ограничения применены сегодня утром - в городе Харьков и районах области отключено около 350 тысяч потребителей. Также действуют ограничения потребления в Криворожском районе Днепропетровской области", - сообщили в Минэнерго.

В других областях, как указано, ограничений не планируется. "Дефицита электроэнергии не предвидится", - добавили в министерстве.

"За прошедшие сутки из-за избытка выработки электроэнергии СЭС ограничивалась генерация из возобновляемых источников энергии суммарной величиной 2373 МВт-ч. Также Украина осуществляла аварийные поставки электроэнергии в Польшу. Суммарная величина переданной электроэнергии - 1500 МВт-ч", - указали в Минэнерго.

Энергосистема Украины, как указано, "работает стабильно и сбалансировано".

Состояние сетей

Вчера днем по технологическим причинам, как отмечается, выключались потребители в центральной части Киева - жилые многоэтажки и 29 учреждений на улице Крещатик и улице Богдана Хмельницкого. В течение часа всех запитали, указали в министерстве.

В городе Кривой Рог вчера вечером из-за отключения воздушной линии 150 кВ, что произошло по технологическим причинам, как сообщается, обесточивался скоростной трамвай, местная ТЭЦ, бытовые и промышленные потребители. Менее чем за час воздушную линию включили, всех потребителей запитали, отметили в Минэнерго.

Последствия непогоды

"Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 12 населенных пунктов - 9 в Черниговской области и 3 в Житомирской", - сказано в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,50 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 5042 МВт-ч. Экспорта не предвидится.