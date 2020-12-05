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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 33649 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110738 просмотра

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“Я выхожу”: после смерти активиста о протестах в Беларуси сняли фильм

“Я выхожу”: после смерти активиста о протестах в Беларуси сняли фильм

Киев  •  УНН

 • 40775 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Беларуси после смерти молодого минчанина Романа Бондаренко о протестах в стране сняли документальный фильм под названием “Я выхожу”. Об этом сообщает белорусское “Радио Свобода”, передает УНН.

Последней записью Романа Бондаренко в чате Telegram-канала перед тем, как он спустился на улицу, чтобы помешать неизвестным людям в гражданском сорвать бело-красно-белую символику, была “Я выхожу”. Бондаренко избили и вывезли в неизвестном направлении, затем доставили в больницу, где он умер от тяжелых травм.

На его похороны в Минске пришли тысячи людей. Слова “Я выхожу” стали лозунгом протестов в Беларуси. Смерть Романа Бондаренко всколыхнула не только Беларусь, но и всю Европу.

Между тем в Следственном комитете Беларуси утверждают, что Бондаренко получил травмы в результате “драки между агрессивно настроенными местными жителями, которые вешают ленты, и лицами, которые их снимают”.

Авторы фильма — документалисты Дарья Дземура, Максим Швед и Кацярина Игнашевич.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускают в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.

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