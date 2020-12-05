“Я выхожу”: после смерти активиста о протестах в Беларуси сняли фильм

Последней записью Романа Бондаренко в чате Telegram-канала перед тем, как он спустился на улицу, чтобы помешать неизвестным людям в гражданском сорвать бело-красно-белую символику, была “Я выхожу”. Бондаренко избили и вывезли в неизвестном направлении, затем доставили в больницу, где он умер от тяжелых травм.

На его похороны в Минске пришли тысячи людей. Слова “Я выхожу” стали лозунгом протестов в Беларуси. Смерть Романа Бондаренко всколыхнула не только Беларусь, но и всю Европу.

Между тем в Следственном комитете Беларуси утверждают, что Бондаренко получил травмы в результате “драки между агрессивно настроенными местными жителями, которые вешают ленты, и лицами, которые их снимают”.

Авторы фильма — документалисты Дарья Дземура, Максим Швед и Кацярина Игнашевич.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускают в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.