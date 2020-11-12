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Помер після побоїв силовиків: у Білорусі оголосили неофіційну жалобу за Романом Бондаренком

Помер після побоїв силовиків: у Білорусі оголосили неофіційну жалобу за Романом Бондаренком

Київ • УНН

 • 32263 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні у Білорусі оголошено неофіційний траур за Романом Бондаренком, який загинув після побоїв силовиків. Хвилина мовчання і дзвін по всій країні заплановані на 12.00, передає УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-каналі NEXTA.

"Я виходжу". Це були останні слова 31-річного Романа Бондаренка, який вийшов відстояти свою Площу Змін в Мінську. За просту прохання припинити зривати біло-червоно-білі стрічечки йому довелося поплатитися життям і стати черговою жертвою фашистського режиму. Він був художником і дуже любив вчити місцевих дітлахів малювати", - йдеться у повідомленні.

За інформацією NEXTA, 13 листопада у Білорусі оголошено неофіційний траур. Хвилина мовчання і дзвін по всій країні заплановані на 12.00. Рівно опівдні хтось вшанує пам'ять Романа ланцюгом солідарності, хтось - зупинить машину і почне сигналити, хтось - просто на хвилину відволічеться від роботи.

Нагадаємо, у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, якого побили силовики.

Тисячі білорусів 12 листопада прийшли на Площу Змін, щоб вшанувати пам'ять убитого. Люди приносили квіти, виставляли ланцюги свічок і не пропускали спецтранспорт. 

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