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Умер после побоев силовиков: в Беларуси объявили неофициальный траур по Роману Бондаренко

Умер после побоев силовиков: в Беларуси объявили неофициальный траур по Роману Бондаренко

Киев  •  УНН

 • 32262 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня в Беларуси объявлен неофициальный траур по Роману Бондаренко, который погиб после побоев силовиков. Минута молчания и звон по всей стране запланированы на 12.00, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канале NEXTA.

"Я выхожу". Это были последние слова 31-летнего Романа Бондаренко, который вышел отстоять свою Площадь Перемен в Минске. Из-за простой просьбы прекратить срывать бело-красно-белые ленточки ему пришлось поплатиться жизнью и стать очередной жертвой фашистского режима. Он был художником и очень любил учить местных ребятишек рисовать", - говорится в сообщении.

По информации NEXTA, 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур. Минута молчания и звон по всей стране запланированы на 12.00. Ровно в полдень кто-то почтит память Романа цепью солидарности, кто-то - остановит машину и начнет сигналить, кто-то - просто на минуту отвлечется от работы.

Напомним, в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили силовики.

Тысячи белорусов 12 ноября пришли на Площадь Перемен, чтобы почтить память убитого. Люди приносили цветы, выставляли цепи свечей и не пропускали спецтранспорт.

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