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“Я виходжу”: після смерті активіста про протести у Білорусі зняли фільм

“Я виходжу”: після смерті активіста про протести у Білорусі зняли фільм

Київ • УНН

 • 40781 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Білорусі після смерті молодого мінчанина Романа Бондаренка про протести у країні зняли документальний фільм під назвою “Я виходжу”. Про це повідомляє білоруське “Радіо Свобода”, передає УНН.

Останнім записом Романа Бондаренка в чаті Telegram-каналу перед тим, як він спустився на вулицю, щоб завадити невідомим людям у цивільному зірвати біло-червоно-білу символіку, була “Я виходжу”. Бондаренка побили та вивезли у невідомому напрямку, згодом доставили до лікарні, де він помер від важких травм.

На його похорони у Мінську прийшли тисячі людей. Слова “Я виходжу” стали лозунгом протестів у Білорусі. Смерть Романа Бондаренка сколихнула не тільки Білорусь, а й усю Європу.

Тим часом у Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що Бондаренко отримав травми в результаті “бійки між агресивно налаштованими місцевими жителями, що вішають стрічки, і особами, які їх знімають”.

Автори фільму — документалісти Дар’я Дземура, Максим Швед і Кацярина Ігнашевич.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей. Білоруська влада не допускає в країну ані міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, ані експертів ООН з прав людини.

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