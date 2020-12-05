“Я виходжу”: після смерті активіста про протести у Білорусі зняли фільм

Останнім записом Романа Бондаренка в чаті Telegram-каналу перед тим, як він спустився на вулицю, щоб завадити невідомим людям у цивільному зірвати біло-червоно-білу символіку, була “Я виходжу”. Бондаренка побили та вивезли у невідомому напрямку, згодом доставили до лікарні, де він помер від важких травм.

На його похорони у Мінську прийшли тисячі людей. Слова “Я виходжу” стали лозунгом протестів у Білорусі. Смерть Романа Бондаренка сколихнула не тільки Білорусь, а й усю Європу.

Тим часом у Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що Бондаренко отримав травми в результаті “бійки між агресивно налаштованими місцевими жителями, що вішають стрічки, і особами, які їх знімають”.

Автори фільму — документалісти Дар’я Дземура, Максим Швед і Кацярина Ігнашевич.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей. Білоруська влада не допускає в країну ані міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, ані експертів ООН з прав людини.