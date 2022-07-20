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Я прошу у вас оружие для защиты моей страны: Зеленская обратилась к Конгрессу США

Я прошу у вас оружие для защиты моей страны: Зеленская обратилась к Конгрессу США

Киев • УНН

 • 215654 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Первая Леди Елена Зеленская обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и призвала предоставить Украине оружие и противовоздушную оборону для защиты государства. Об этом корреспондент УНН передает со ссылкой на трансляцию выступления.

Цитата

“Я обращаюсь к вам от имени всех погибших, от имени потерявших руки и ноги. От имени людей, еще живых и целых. От имени воюющих и ожидающих своих родных с передовой. Я сейчас прошу вещь, которую я никогда бы не хотела просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю. А чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи.

Я знаю, что вы – дамы и господа, уже через неделю отправитесь в традиционные каникулы Конгресса. И вы все сможете вернуться в свои кабинеты осенью. И почти у каждого из вас уже есть график на сентябрь. Это нормально. Именно такой нормальности мы сейчас лишены в Украине. Сможет ли мой сын осенью вернуться к учебе в своей школе? Я не знаю, как и миллионы матерей в Украине. Сможет ли моя дочь пойти в университет и почувствовать настоящую студенческую жизнь? – затрудняюсь ответить. К чему готовиться украинским учителям: к работе в бомбоубежищах или аудиториях? Мы бы ответили, если бы имели противовоздушную оборону. На самом деле ответ здесь, в Вашингтоне… Помогите нам остановить террор против украинцев. И это будет наша общая победа. Этого прошу я и мой муж. Не как президентские супруги, а как дети и родители своих детей”, – подчеркнула Первая Леди Елена Зеленская.

Дополнение

Первая леди Украины Елена Зеленская находится в Белом доме с визитом, и встретилась с первой леди США Джилл Байден.

В понедельник Елена Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и администратором USAID Самантой Пауэр.

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