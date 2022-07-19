Перша леді України зустрілася із держсекретарем США у Вашингтоні

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Українська перша леді опублікувала у своєму Facebook фотографії зустрічі та повідомила, що прибула до США на запрошення Джилл Байден - дружини президента Джо Байдена.

"Мирно літають пасажирські літаки, люди не лякаються сирен та гучних звуків на вулиці. Дивне відчуття: на п'ятому місяці російського вторгнення опинитися в країні, де все це можливо", - пише про поїздку Зеленська.

Про зустріч з Блінкеном вона повідомляє так: "Його позиція щодо того, що цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж путін", залишається незмінною".

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі повідомила, що 20 липня Зеленська виступить зі зверненням до американського конгресу.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, де розповіла про роль соцмереж у поширенні правди про війну в Україні та боротьбі з російськими фейками.