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Загарбник ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися, – Зеленська

Загарбник ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися, – Зеленська

Київ • УНН

 • 203080 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, де розповіла про роль соцмереж у поширенні правди про війну в Україні та боротьбі з російськими фейками. Про це повідомляє УНН.

Цитата

«Ось чого я не можу зрозуміти: у часи Другої світової не було стільки доступної інформації. І жителі фашистських держав могли виправдати себе тим, що їм просто ніде було прочитати про злочини їхніх країн. Тепер бажання знати про Бучу чи Маріуполь залежить виключно від людини. Персональна відповідальність кожного у XXI столітті зросла, але не всі люди це усвідомили», – сказала вона.

Перша леді також відповіла на запитання, що вона думає про позицію деяких європейських пацифістів, які вважають постачання зброї Україні затягуванням війни.

«Бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, – це останнє рішення у вашому житті. Просто явіть, що це у вашу країну, у чарівний Мілан чи в Неаполь, вдерлися російські загарбники. Що вони окупували околиці Рима, вбили мешканців передмість. Їхні ракети щодня прилітають у житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей. І в цей час хтось каже: «Складіть зброю, не чиніть спротиву! Спробуйте поговорити з тим, хто щойно вбив ваших батьків бомбою, чи замінував школу ваших дітей», – зауважила Олена Зеленська.

Перша леді додала, що кожен повинен розуміти важливу річ: загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися.

«Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи», – додала дружина Президента.

Українські Національні Новини

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