Захватчик никогда не остановится, если ему поддаваться, – Зеленская

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«Вот чего я не могу понять: во времена Второй мировой не было столько доступной информации. И жители фашистских государств могли оправдать себя тем, что им просто негде было прочесть о преступлениях их стран. Теперь желание знать о Буче или Мариуполе зависит исключительно от человека. Персональная ответственность каждого в XXI веке возросла, но не все люди это осознали», – сказала она.

Первая леди также ответила на вопрос, что она думает о позиции некоторых европейских пацифистов, считающих поставки оружия Украине затягиванием войны.

«Быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием, – это последнее решение в вашей жизни. Просто представьте, что это в вашу страну, в волшебный Милан или в Неаполь, ворвались русские захватчики. Что они оккупировали на окраине Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты каждый день прилетают в жилые дома Болонья. И потом оттуда достают бездыханных детей. И в это время кто-то говорит: «Сложите оружие, не сопротивляйтесь! Попытайтесь поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой, или заменял школу ваших детей», – заметила Елена Зеленская.

Первая леди добавила, что каждый должен понимать важную вещь: захватчик, как и насильник, никогда не остановится, если ему поддаваться.

«Он пойдет дальше. И кто знает, не дойдет ли он до вас? Я бы этого не желала. Останавливая ныне нашествие, украинцы останавливают его не только по себе, но и по Европе», – добавила супруга Президента.