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Первая леди Украины встретилась с госсекретарем США в Вашингтоне

Первая леди Украины встретилась с госсекретарем США в Вашингтоне

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Жена президента Украины Елена Зеленская провела встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщает УНН.

Детали

Украинская первая леди опубликовала в своем Facebook фотографии встречи и сообщила, что прибыла в США по приглашению Джилл Байден - супруги президента Джо Байдена.

"Мирно летают пассажирские самолеты, люди не пугаются сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где все это возможно", - пишет о поездке Зеленская.

О встрече с Блинкеном она сообщает так: "Его позиция относительно того, что цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем пути", остается неизменной".

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что 20 июля Зеленская выступит с обращением к американскому конгрессу.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская дала интерв’ю итальянскому изданию Corriere della Sera, где рассказала о роли соцсетей в распространении правды о войне в Украине и борьбе с российскими фейками.

Украинские Национальные Новости

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