Я прошу у вас зброю для захисту моєї країни: Зеленська звернулася до Конгресу США

Цитата

“Я звертаюся до вас від імені усіх загиблих, від імені тих, хто втратив руки і ноги. Від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює, і хто чекає на своїх рідних з передової. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім, і право прокидатися у ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї.

Я знаю, що ви – пані та панове, вже за тиждень підете до традиційних канікул Конгресу. І ви всі зможете повернутися до своїх кабінетів восени. І майже в кожного з вас є вже графік на вересень. Це нормально. Саме такої нормальності ми зараз позбавлені в Україні. Чи зможе мій син восени повернутися до навчання у своїй школі? Я не знаю, як і мільйони мам в Україні. Чи зможе моя донька піти до університету і відчути справжнє студентське життя? – не можу відповісти. До чого готуватися українським вчителям: до роботи у бомбосховищах абов аудиторіях? Ми б мали відповідь, якби мали протиповітряну оборону. Насправді відповідь є тут, у Вашингтоні… Допоможіть нам зупинити терор проти українців. І це буде наша спільна перемога. Цього прошу я і мій чоловік. Не як президентське подружжя, а як діти і батьки своїх дітей”, – наголосила Перша Леді Олена Зеленська.

Доповнення

Перша леді України Олена Зеленська перебуває в Білому домі з візитом, і зустрілася з першою леді США Джилл Байден.

У понеділок Олена Зеленська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та адміністратором USAID Самантою Пауер.