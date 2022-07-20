Я прошу у вас зброю для захисту моєї країни: Зеленська звернулася до Конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Перша Леді Олена Зеленська звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, та закликала надати Україні зброю та протиповітряну оборону для захисту Держави. Про це кореспондент УНН передає з посиланням на трансляцію виступу.
Цитата
“Я звертаюся до вас від імені усіх загиблих, від імені тих, хто втратив руки і ноги. Від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює, і хто чекає на своїх рідних з передової. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім, і право прокидатися у ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї.
Я знаю, що ви – пані та панове, вже за тиждень підете до традиційних канікул Конгресу. І ви всі зможете повернутися до своїх кабінетів восени. І майже в кожного з вас є вже графік на вересень. Це нормально. Саме такої нормальності ми зараз позбавлені в Україні. Чи зможе мій син восени повернутися до навчання у своїй школі? Я не знаю, як і мільйони мам в Україні. Чи зможе моя донька піти до університету і відчути справжнє студентське життя? – не можу відповісти. До чого готуватися українським вчителям: до роботи у бомбосховищах абов аудиторіях? Ми б мали відповідь, якби мали протиповітряну оборону. Насправді відповідь є тут, у Вашингтоні… Допоможіть нам зупинити терор проти українців. І це буде наша спільна перемога. Цього прошу я і мій чоловік. Не як президентське подружжя, а як діти і батьки своїх дітей”, – наголосила Перша Леді Олена Зеленська.
Доповнення
Перша леді України Олена Зеленська перебуває в Білому домі з візитом, і зустрілася з першою леді США Джилл Байден.
У понеділок Олена Зеленська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та адміністратором USAID Самантою Пауер.