Джилл Байден зустрілася з першою леді України у Білому домі

Деталі

Зеленську зустрічали у Білому домі президент Джо Байден та Джилл Байден. Президент вручив Зеленській великий букет квітів, коли вона вийшла з машини, і перші дві леді обнялися.

За даними Білого дому, перші леді "обговорять постійну підтримку Сполученими Штатами уряду України та її народу, оскільки українці захищають свою демократію та справляються зі значними людськими наслідками війни росії, які відчуватимуться найближчими роками".

Зеленська спочатку візьме участь у приватній зустрічі з Байден, після чого відбудеться розширена двостороння зустріч із другим джентльменом Дугласом Емхоффом, послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд, заступником адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку Ізобель Коулман, заступником держсекретаря та головним лікарем США Вівек Мурті.

Під час двосторонньої зустрічі, повідомляє Білий дім, перші леді розкажуть про те, як «Сполучені Штати можуть продовжувати полегшувати страждання через підтримку та гуманітарну допомогу українському народу, а також про необхідність притягнення до відповідальності винних у військових злочинах та інших злочинах».

Доповнення

У понеділок Олена Зеленська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та адміністратором USAID Самантою Пауер, а в середу вранці вона виступить перед членами Конгресу на Капітолійському пагорбі.