Я принципиально храню средства в банках - П.Порошенко

"Несмотря на яростное сопротивление, электронная система декларирования работает, и первая ее фаза успешно завершается. Запустить э-декларацию удалось благодаря политической воле руководства государства, правительства и парламента ", - отметил П.Порошенко.

"Электронное декларирование - это очередной шаг к открытости и ответственности власти и еще один инструмент в новосозданной системе предотвращения коррупции", - отметил Президент Украины.

"Относительно компаний, (которые указаны в электронной декларации Порошенко - ред.) все они созданы в то время, когда я занимался бизнесом. В 2014 была создана лишь одна новая компания, которой я владею направления - для продажи Roshen ", - проинформировал гарант.

Также глава Украины сообщил, что принципиально хранит средства в банках - 27 млн ​​долл, из каждого цента которых уплачены налоги в бюджет Украины. Все это отражено в его декларации за 2015 год. Хотя он имеет и некоторые наличные средства: 800 тыс. грн и 60 тыс. долл. Однако, считает, что политики должны демонстрировать пример и доверять банковской системе.

"Цель электронного декларирования не только и не столько показать, кто чем владеет, а продемонстрировать отношение расходов к задекларированным доходам. За последние десять лет в моих декларациях задекларировано доходы на сумму более 820 млн грн (по разным соотношением гривны к доллару в течение всего времени) ", - написал он.

Также на благотворительность и поддержку армии в 2014-2016 годах Президентом и предприятиями, где он выступает конечным бенефициаром, перечислено около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, Президент Украины подал электронную декларацию.