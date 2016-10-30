Я принципово зберігаю кошти у банках - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Електронне декларування є черговим кроком до відкритості та відповідальності влади і ще одним інструментом у новоствореній системі запобігання корупції. Про це написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook і зауважив, що принципово зберігає кошти у банках, передає УНН.
“Незважаючи на шалений опір, електронна система декларування працює, і перша її фаза успішно завершується. Запустити е-декларацію вдалося завдяки політичній волі керівництва держави, Уряду і парламенту,” — зауважив П.Порошенко.
“Електронне декларування — це черговий крок до відкритості та відповідальності влади і ще один інструмент у новоствореній системі запобігання корупції,” — наголосив Президент України.
“Щодо компаній, (котрі зазначені у е-декларації П.Порошенка — ред.) усі вони створені в той час, коли я займався бізнесом. У 2014 була створена лише одна нова компанія, якою я володію напряму, — для продажу Roshen,” — проінформував гарант.
Також очільник України повідомив, що принципово зберігає кошти у банках — 27 млн дол, з кожного цента яких сплачено податки до бюджету України. Все це відображено у його декларації за 2015 рік. Хоча він і має деякі готівкові кошти: 800 тис. грн і 60 тис. дол. Проте, вважає, що політики повинні демонструвати приклад і довіряти банківській системі.
“Мета електронного декларування не тільки і не стільки показати, хто чим володіє, а продемонструвати відношення видатків до задекларованих доходів. За останні десять років у моїх деклараціях задекларовано доходи на суму понад 820 млн грн (за різним співвідношенням гривні до долара протягом всього часу),” — написав він.
Також на благодійність і підтримку армії у 2014-2016 роках Президентом та підприємствами, де він виступає кінцевим бенефіціаром, перераховано близько 400 млн грн.
Як повідомляв УНН, Президент України подав електронну декларацію.