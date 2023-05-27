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"Я не отрицаю причастность к этому ДТП": судья Тандыр и его защита настаивают на круглосуточном домашнем аресте

"Я не отрицаю причастность к этому ДТП": судья Тандыр и его защита настаивают на круглосуточном домашнем аресте

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения судья Алексей Тандыр, совершивший ДТП на блокпосту, в результате которого погиб нацгвардеец, сказал, что "не отрицает" свою причастность к инциденту и настоял на круглосуточном домашнем аресте. По его словам, он "не понимает", как может повлиять на уголовное производство, цитируя основания для ареста, передает УНН.

Цитата

"Я поддерживаю своих защитников... Я понимаю, я не отрицаю причастность к этому ДТП... Но я хочу, чтобы все обстоятельства были объективно установлены, и я понесу ту ответственность, которую мне назначит суд, в соответствии с рассмотрением данного уголовного производства", - заявил Тандыр в зале Печерского районного суда Киева. 

Он добавил: "После совершения ДТП я никуда не убегал, я не прятал никакие вещи, я был сразу задержан... Я был в наручниках... Потом меня еще ударили. У меня была травма в марте, я сломал основания кости черепа, и у меня голова кружилась, у меня был стресс. Мне вызвали скорую, и это в документах подтверждено. Там, кстати, у меня было очень большое давление. Я дышать не мог".

Детали

Кроме этого Тандыр отметил, что "выполнял все распоряжения", и находился после совершенного инцидента в состоянии "сильного стресса".

"Я был в состоянии стресса очень сильном, и только пришел в себя, когда был во второй, или в третьей больнице, начал объективно оценивать, хоть слышать кого-то", - продолжил он.

Оценивая риски, которые были объявлены правоохранительными органами, как основания для ареста, Тандыр указал, что "не понимает", как может "уничтожить, исказить" вещественные доказательства, поскольку необходимая информация, доказательства и образцы были собраны. Также добавил, что "не понимает", как может незаконно влиять на Государственное бюро расследований или экспертов, препятствовать иным образом уголовному производству.

"Скрываться от органов досудебного расследования я не собираюсь, потому что в моих интересах установить все", - заявил судья.

Он подчеркнул: "Круглосуточный арест, по моему мнению, полностью исключит эти риски. Препятствовать иным образом уголовному производству я не знаю, я давал объяснения, что я и показания буду давать, и в следственных действиях всех участвовать. Это для меня не проблема, потому что я сам заинтересован в объективном рассмотрении этого дела в дальнейшем".

Ранее

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

27 мая Высший совет правосудия на заседании удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

После решения ВСП столичная прокуратура безотлагательно направила на рассмотрение в Печерский районный суд ходатайство об избрании подозреваемому судье Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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