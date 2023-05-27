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"Я не заперечую причетність до цього ДТП": суддя Тандир і його захист наполягають на цілодобовому домашньому арешті

"Я не заперечую причетність до цього ДТП": суддя Тандир і його захист наполягають на цілодобовому домашньому арешті

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу суддя Олексій Тандир, який скоїв ДТП на блокпосту, в результаті якої загинув нацгвардієць, сказав, що "не заперечує" свою причетність до інциденту і наполіг на цілодобовому домашньому арешті. За його словами, він "не розуміє", як може вплинути на кримінальне провадження, цитуючи підстави для арешту, передає УНН.

Цитата

"Я підтримую своїх захисників... Я розумію, я не заперечую причетність до цього ДТП... Але я хочу, щоб всі обставини були об'єктивно встановлені, і я понесу ту відповідальність, яку мені призначить суд, відповідно до розгляду даного кримінального провадження", - заявив Тандир у залі Печерського районного суду Києва. 

Він додав: "Після вчинення ДТП я нікуди не тікав, я не ховав ніякі речі, я був одразу затриманий... Я був в кайданках... Потім мене ще вдарили. У мене була травма в березні, я зламав основи кістки черепа, і в мене голова крутилася, в мене був стрес. Мені викликали швидку, і це в документах підтверджено. Там, до речі, в мене був дуже великий тиск. Я дихати не міг".

Деталі

Крім цього Тандир зазначив, що "виконував усі розпорядження", і перебував після скоєного інциденту у стані "сильного стресу".

"Я був у стані стресу дуже сильному, і лише прийшов у себе, коли був у другій, чи у третій лікарні, почав об'єктивно оцінювати, хоч чути когось", - продовжив він.

Оцінюючи ризики, які були оголошені правоохоронними органами, як підстави для арешту, Тандир вказав, що "не розуміє", як може "знищити, спотворити" речові докази, оскільки необхідна інформація, докази та зразки були зібрані. Також додав, що "не розуміє", як може незаконно впливати на Державне бюро розслідувань чи експертів, перешкоджати іншим чином кримінальному провадженню.

"Переховуватися від органів досудового розслідування я не збираюся, бо в моїх інтересах встановити все", - заявив суддя.

Він підкреслив: "Цілодобовий арешт, на мою думку, повністю виключить ці ризики. Перешкоджати іншим чином кримінального провадження я не знаю, я давав пояснення, що я і покази буду надавати, і у слідчих діях усіх брати участь. Це для мене не проблема, бо я сам зацікавлений в об'єктивному розгляді цієї справи надалі".

Раніше

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

27 травня Вища рада правосуддя на засіданні задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Після рішення ВРП столична прокуратура невідкладно направила на розгляд до Печерського районного суду клопотання про обрання підозрюваному судді Олексію Тандиру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суддя Тандир не захотів відповідати на запитання журналістів, чому сів за кермо

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