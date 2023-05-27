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Без застави: після рішення ВРП прокуратура невідкладно буде клопотати про арешт судді Тандира

Без застави: після рішення ВРП прокуратура невідкладно буде клопотати про арешт судді Тандира

Київ • УНН

 • 476086 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Після рішення Вищої ради правосуддя столична прокуратура невідкладно направить на розгляд до Печерського районного суду клопотання про обрання підозрюваному судді Олексію Тандиру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, передає УНН.

Цитата

"Є згода ВРП на утримання судді під вартою! У зв’язку з цим, Київською міською прокуратурою на розгляд до Печерського районного суду Києва буде невідкладно скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Раніше

Вища рада правосуддя (ВРП) під час засідання ухвалила подання про надання згоди на арешт голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Що передувало

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Згодом Тандиру повідомили про підозру в тому, що він збив насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.

У нього примусово відібрали біологічні зразки для встановлення чи перебував суддя у стані сп’яніння під час ДТП. Тандир перебуває під вартою.

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