Без застави: після рішення ВРП прокуратура невідкладно буде клопотати про арешт судді Тандира
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Після рішення Вищої ради правосуддя столична прокуратура невідкладно направить на розгляд до Печерського районного суду клопотання про обрання підозрюваному судді Олексію Тандиру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, передає УНН.
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"Є згода ВРП на утримання судді під вартою! У зв’язку з цим, Київською міською прокуратурою на розгляд до Печерського районного суду Києва буде невідкладно скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.
Раніше
Вища рада правосуддя (ВРП) під час засідання ухвалила подання про надання згоди на арешт голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Що передувало
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Згодом Тандиру повідомили про підозру в тому, що він збив насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.
У нього примусово відібрали біологічні зразки для встановлення чи перебував суддя у стані сп’яніння під час ДТП. Тандир перебуває під вартою.