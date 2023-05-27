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Без залога: после решения ВСП прокуратура безотлагательно будет ходатайствовать об аресте судьи Тандыра

Без залога: после решения ВСП прокуратура безотлагательно будет ходатайствовать об аресте судьи Тандыра

Киев • УНН

 • 476082 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. После решения Высшего совета правосудия столичная прокуратура безотлагательно направит на рассмотрение в Печерский районный суд ходатайство об избрании подозреваемому судье Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, передает УНН.

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"Есть согласие ВСП на содержание судьи под стражей! В связи с этим, Киевской городской прокуратурой на рассмотрение в Печерский районный суд Киева будет безотлагательно направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

Ранее

Высший совет правосудия (ВСП) во время заседания принял представление о предоставлении согласия на арест председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Что предшествовало

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в том, что он сбил насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.

У него принудительно отобрали биологические образцы для установления находился ли судья в состоянии опьянения во время ДТП. Тандыр находится под стражей.

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