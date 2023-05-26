ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: судді Тандирі повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Голові Макарівського райсуду Київської області Олексію Тандирі повідомили про підозру у збитті насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
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«За дорученням заступника Генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.
Раніше суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.
Доповнення
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).