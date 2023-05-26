ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: судді Тандирі повідомили про підозру

Цитата

«За дорученням заступника Генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Раніше суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.

Доповнення

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).