ДТП на блокпосту и гибель нацгвардейца: судье Тандыре сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Председателю Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыре сообщили о подозрении в сбивании насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
Цитата
«По поручению заместителя Генерального прокурора и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Сообщается, что также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.
Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном взятии у судьи биологических образцов.
Дополнение
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).