ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: суд дозволив примусово відібрати біологічні зразки у судді Тандира
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, якого підозрюють у збитті насмерть нацгвардійця. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Цитата
«Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що правоохоронці затримали суддю у порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.
В прокуратурі нагадали, що суддя відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В авто судді Тандира знайшли пляшки від алкоголю
Так, у рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП.
Доповнення
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).