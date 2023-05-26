ДТП на блокпосту и гибель нацгвардейца: суд разрешил принудительно отобрать биологические образцы у судьи Тандыра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в сбивании насмерть нацгвардейца. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
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«Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии», - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители задержали судью в порядке ст. ст. 208, 482 УПК Украины.
В прокуратуре напомнили, что судья отказался от освидетельствования на содержание алкоголя и наркотиков, однако имел визуальные клинические признаки опьянения.
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Так, в рамках уголовного производства правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП.
Дополнение
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).