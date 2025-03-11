Я не заинтересован спорить с ним публично: Венс прокомментировал критику от своего двоюродного брата, который воевал за Украину
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал критику своего двоюродного брата Нейта, который воевал за Украину. Венс заявил, что не заинтересован в публичной споре, но готов к личному общению.
Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал заявления своего двоюродного брата Нейта Венса, который воевал на стороне Украины и критиковал его за отношение к президенту Владимиру Зеленскому во время ссоры в Oval Office. Об этом Венс заявил в эфире Fox News, передает УНН.
Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую необходимость обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не знаю, почему Нейт почувствовал необходимость обратиться в мой офис в Сенате, а не к маме, папе или сестре, с которыми я регулярно контактирую
Он добавил, что он "всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал", и что он всегда рад поговорить с ним.
Напомним
Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса Нейт Венс в интервью Le Figaro подверг своего кузена и его руководителя Дональда Трампа уничтожительной критике.