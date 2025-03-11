Я не зацікавлений сперечатися з ним публічно: Венс прокоментував критику від свого двоюрідного брата, який воював за Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував заяви свого двоюрідного брата Нейта Венса, який воював на боці України і критикував його за ставлення до президента Володимира Зеленського під час сварки в Овальному офісі. Про це Венс заявив в ефірі Fox News, передає УНН.

Що стосується його критики, то я не зацікавлений сперечатися з ним публічно, але я відчуваю необхідність звернути увагу на одне питання: його невдалу спробу зв'язатися зі мною. Я не знаю, чому Нейт відчув потребу звернутися до мого офісу в Сенаті, а не до мами, тата чи сестри, з якими я регулярно контактую - сказав Венс.

Він додав, що він "завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав", і що він завжди радий поговорити з ним.

Нагадаємо

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс в інтерв'ю Le Figaro піддав свого кузена та його керівника Дональда Трампа нищівній критиці.