WP: Украина стремительно производит боеприпасы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
the-washington-postВашингтон Пост
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
natoNATO
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  105436 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  106489 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  123890 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  137509 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132232 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127613 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125190 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  246883 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142958 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134664 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

  •  20261 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине - масштабная воздушная тревога

  •  18779 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

  •  19729 просмотра
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

  •  17488 просмотра
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

  •  16803 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

  •  16520 просмотра
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

  •  14551 просмотра
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

  •  13990 просмотра
Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

  •  10913 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

  •  11680 просмотра

Популярные

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

  •  87475 просмотра
Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

  •  32409 просмотра
На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

  •  47115 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

  •  84945 просмотра
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

  •  83224 просмотра

Публикации

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  113006 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  145523 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  246883 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  223603 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  365517 просмотра

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

Украинская оружейная промышленность быстро производит боеприпасы, военную технику, ракеты и другие товары, необходимые для ведения боевых действий, и ожидается, что производство увеличится в шесть раз в 2023 году.

Война •   •  20261 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за возможного запуска стратегических авиационных ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.

Война •   •  18779 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.

Война •   •  19729 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о планах пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Израиля.

политика •   •  17488 просмотра
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.

Анонсы •   •  16803 просмотра
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил расторжение соглашения о правовой помощи с Россией с весны 2025 года.

Общество •   •  16520 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple 21 марта за нарушение антимонопольного законодательства путем блокировки доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

Новости Мира •   •  14551 просмотра
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере подводной войны, разминирования, обмена разведданными, борьбе с климатическими изменениями и совместным военным учениям.

Война •   •  13990 просмотра
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

Первый пациент с мозговым имплантатом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы, используя контроль сознания, что стало прорывом в технологии интерфейса человек-компьютер.

Здоровье •   •  10913 просмотра
Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

Украинские военные из 63-й, 60-й и 93-й механизированных бригад остановили массированную механизированную атаку российских оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области, уничтожив большое количество вражеской техники и живой силы.

Война •   •  11680 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов