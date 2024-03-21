WP: Украина стремительно производит боеприпасы

Украина практически не производила оружия до того, как Россия начала войну в феврале 2022 года. Но местная оружейная промышленность сейчас процветает. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Заводы производят снаряды, минометы, военные машины, ракеты и другие предметы, важные для военных усилий. В 2023 году производство выросло втрое, в этом году ожидается увеличение в шесть раз, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в январе.

Местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из Соединенных Штатов. Но поскольку пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов США остановился в Конгрессе, отечественное производство является критическим, чем когда-либо говорится в сообщении.

Некоторые важные предметы, таких как беспилотники, которые изменили способ ведения войны, Украина уже производит 90 процентов того, что ей нужно, заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, на конференции в прошлом месяце.

Украинские оборонные компании также пытаются удовлетворить самую большую потребность военных, создавая собственные 155-миллиметровые снаряды по стандарту НАТО, необходимые для артиллерийских систем, которые поставляют западные стороны Украины.

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