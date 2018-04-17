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WP и NYT получили Пулитцеровскую премию за расследование российского вмешательства

WP и NYT получили Пулитцеровскую премию за расследование российского вмешательства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пулитцеровская премия-2018 в области “Национальной журналистики” досталась редакциям The New York Times и The Washington Post за серию материалов, посвященных “российскому вмешательству” в выборы президента США, сообщает УНН со ссылкой на сайт премии.

Организаторы объясняют, что премия была присуждена за “хорошо подтвержденное источниками, отвечающее интересам публики непрерывное освещение, которое значительно способствовало пониманию нацией российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, их связей с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой президента и в конечном счёте его администрацией”.

В целом в качестве работ-победителей названы 20 статей — 10 подготовленных редакцией The Washington Post и 10 — The New York Times. Материалы охватывают период с февраля по декабрь 2017 года.

Кроме этого, издание The New York Times совместно с The New Yorker удостоился Пулитцеровской премии в номинации “Служение обществу” — за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна. В частности, премия была вручена “за взрывную, результативную журналистику, с помощью которой были раскрыты влиятельные и состоятельные сексуальные хищники”, говорится в заявлении организаторов премии.

Агентство Reuters стало лауреатом Пулитцеровской премии в номинациях “Художественная фотография” и “Международный репортаж”. В первом случае премию присудили за фотографию, отразила беженцев из Мьянмы. Во втором случае агентство было отмечено премией за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию.

Премию в категории “Новостная фотография” получил Райан Келли с The Daily Progress. На снимке изображены события в Шарлотсвилл во время наезда автомоблия на демонстрантов.

Премию в номинации “Драма” получила писатель Мартина Майо за “Цену жизни”.

Напомним, Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию в номинации “музыка” за альбом “DAMN.”, Который вышел в 2017 году. Он стал первым не классическим или джазовым исполнителем, получил Пулитцера

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