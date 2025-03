WP и NYT получили Пулитцеровскую премию за расследование российского вмешательства

Организаторы объясняют, что премия была присуждена за “хорошо подтвержденное источниками, отвечающее интересам публики непрерывное освещение, которое значительно способствовало пониманию нацией российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, их связей с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой президента и в конечном счёте его администрацией”.

В целом в качестве работ-победителей названы 20 статей — 10 подготовленных редакцией The Washington Post и 10 — The New York Times. Материалы охватывают период с февраля по декабрь 2017 года.

Кроме этого, издание The New York Times совместно с The New Yorker удостоился Пулитцеровской премии в номинации “Служение обществу” — за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна. В частности, премия была вручена “за взрывную, результативную журналистику, с помощью которой были раскрыты влиятельные и состоятельные сексуальные хищники”, говорится в заявлении организаторов премии.

Агентство Reuters стало лауреатом Пулитцеровской премии в номинациях “Художественная фотография” и “Международный репортаж”. В первом случае премию присудили за фотографию, отразила беженцев из Мьянмы. Во втором случае агентство было отмечено премией за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию.

Премию в категории “Новостная фотография” получил Райан Келли с The Daily Progress. На снимке изображены события в Шарлотсвилл во время наезда автомоблия на демонстрантов.

Премию в номинации “Драма” получила писатель Мартина Майо за “Цену жизни”.

Напомним, Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию в номинации “музыка” за альбом “DAMN.”, Который вышел в 2017 году. Он стал первым не классическим или джазовым исполнителем, получил Пулитцера