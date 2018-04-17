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WP і NYT отримали Пулітцерівську премію за розслідування російського втручання

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Пулітцерівська премія-2018 в області “Національної журналістики” дісталася редакціям The New York Times і The Washington Post за серію матеріалів, присвячених “російському втручанню” у вибори президента США, повідомляє УНН з посиланням на сайт премії.

Організатори пояснюють, що премія була присуджена за “добре підтверджене джерелами, що відповідаюче інтересам публіки невпинне освітлення, яке значно посприяло розумінню нацією російського втручання в президентські вибори 2016 року, їх зв’язків з передвиборною кампанією Трампа, перехідною командою президента і в кінцевому рахунку його адміністрацією”.

У цілому в якості робіт-переможців названо 20 статей — 10 підготовлених редакцією The Washington Post і 10 — The New York Times. Матеріали охоплюють період з лютого по грудень 2017 року.

Крім цього, видання The New York Times спільно з The New Yorker удостоїлося Пулітцерівської премії у номінації “Служіння суспільству” — за висвітлення скандалу з домаганнями продюсера Харві Вайнштейна. Зокрема, премія була вручена “за вибухову, результативну журналістику, за допомогою якої були розкриті впливові й заможні сексуальні хижаки”, говориться в заяві організаторів премії.

Агентство Reuters стало лауреатом Пулітцерівської премії у номінаціях “Художня фотографія” і “Міжнародний репортаж”. У першому випадку премію присудили за фотографію, що відобразила біженців з М’янми. У другому випадку агентство було відзначено премією за статті про президента Філіппін Родріго Дутерте і його антинаркотичну кампанію.

Премію в категорії “Новинна фотографія” отримав Райан Келлі з The Daily Progress. На знімку зображені події в Шарлотсвілл під час наїзду автомоблія на демонстрантів.

Премію в номінації “Драма” отримала письменник Мартіна Майо за “Ціну життя”.

Нагадаємо, Репер Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію в номінації “музика” за альбом “DAMN.”, який вийшов у 2017 році. Він став першим не класичним чи джазовим виконавцем, який отримав Пулітцера

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