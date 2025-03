WP і NYT отримали Пулітцерівську премію за розслідування російського втручання

Організатори пояснюють, що премія була присуджена за “добре підтверджене джерелами, що відповідаюче інтересам публіки невпинне освітлення, яке значно посприяло розумінню нацією російського втручання в президентські вибори 2016 року, їх зв’язків з передвиборною кампанією Трампа, перехідною командою президента і в кінцевому рахунку його адміністрацією”.

У цілому в якості робіт-переможців названо 20 статей — 10 підготовлених редакцією The Washington Post і 10 — The New York Times. Матеріали охоплюють період з лютого по грудень 2017 року.

Крім цього, видання The New York Times спільно з The New Yorker удостоїлося Пулітцерівської премії у номінації “Служіння суспільству” — за висвітлення скандалу з домаганнями продюсера Харві Вайнштейна. Зокрема, премія була вручена “за вибухову, результативну журналістику, за допомогою якої були розкриті впливові й заможні сексуальні хижаки”, говориться в заяві організаторів премії.

Агентство Reuters стало лауреатом Пулітцерівської премії у номінаціях “Художня фотографія” і “Міжнародний репортаж”. У першому випадку премію присудили за фотографію, що відобразила біженців з М’янми. У другому випадку агентство було відзначено премією за статті про президента Філіппін Родріго Дутерте і його антинаркотичну кампанію.

Премію в категорії “Новинна фотографія” отримав Райан Келлі з The Daily Progress. На знімку зображені події в Шарлотсвілл під час наїзду автомоблія на демонстрантів.

Премію в номінації “Драма” отримала письменник Мартіна Майо за “Ціну життя”.

Нагадаємо, Репер Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію в номінації “музика” за альбом “DAMN.”, який вийшов у 2017 році. Він став першим не класичним чи джазовим виконавцем, який отримав Пулітцера