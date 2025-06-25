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Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились

Киев • УНН

 • 10358 просмотра

Министерство здравоохранения и независимые исследования свидетельствуют, что запрет маркетинговых соглашений не только не уменьшил стоимость лекарств, но и повлек за собой рост цен. Фактически, инфляция на фармрынке достигла 13,9%, а цены на популярные препараты выросли на 10-40 гривен, кое-где более чем на 100 гривен.

Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились

Стоимость лекарств после введения запрета маркетинговых соглашений между аптеками и фармпроизводителями не уменьшилась, а кое-где даже выросла. Это признают не только представители рынка, но и должностные лица Министерства здравоохранения, пишет УНН

Так, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в апреле инфляция на фармрынке достигла 13,9%. Что свидетельствует о росте цен, а не об их снижении. Об отсутствии результатов запрета маркетинга отметил и заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов во время совещания в Офисе Президента. 

Более того, как показывает анализ рынка, популярные препараты для лечения хронических заболеваний, в частности гипертонии или диабета, выросли в цене на 10–40 гривен. А некоторые даже более чем на 100 гривен. Из-за этого пациенты, которые покупают медикаменты регулярно, вынуждены тратить больше, несмотря на обещания государства сделать лекарства более доступными.

В то же время исследование Proxima Research отмечает, что 71,8% стоимости лекарств формирует производитель, аптеки - 22,3%, а дистрибьютор – 5,9%, сообщил ранее УНН. Несмотря на это, государственное регулирование продолжает концентрироваться на контроле за аптеками, а не за производителями, которые определяют начальную стоимость лекарств. 

Поэтому, по данным Минздрава и независимых исследований, – запрет маркетинговых соглашений не только не снизил стоимость лекарств для украинцев, но и создал предпосылки для роста цен. 

Безрезультатность запрета маркетинговых услуг заметили и БФ "Пациенты Украины". Так, по словам Инны Иваненко, исполнительного директора благотворительного фонда, пока пациенты не почувствовали улучшения в стоимости или доступности лекарств. Она также добавила, что ручное регулирование цен на лекарства — не выход. Ведь вместо точечных действий необходимо системное изменение подхода к регулированию рынка. 

Добавим

Сейчас Правительство пересматривает свое решение. Минздрав уже вынес на обсуждение новый проект постановления, который предусматривает возврат маркетинговых услуг в пределах 20% от объема реализации. Однако, реальная цифра, которую получат аптеки, не превысит 3,5%, что вряд ли позволит им возобновить программы скидок для пациентов, социальные программы или покрыть логистические расходы.

Напомним

С 1 марта 2025 года, уже более трех месяцев, в Украине действует постановление Кабмина №168, которое ввело ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Пока постановление не дало реальных результатов, а украинцы не почувствовали снижения цен на лекарства. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Виктор Ляшко
Украина
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