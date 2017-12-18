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WOG - среди крупнейших импортеров топлива

WOG - среди крупнейших импортеров топлива

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. По итогам 10 месяцев текущего года импортные поставки сжиженного газа в Украину выросли на 11% - с 886 тыс. тонн до почти 984 тыс. тонн. Об этом сообщает журнал "Нефтерынок", передает УНН.

Так, в январе-октябре 2017 года импорт сжиженного газа в Украину осуществляли около 130 импортеров.

Первое место в рейтинге ТОП-5 крупных импортеров LPG в Украине занимает компания "Глуско Украина". За 10 месяцев непосредственный импорт "Глуско" на украинский рынок составил около 142,4 тыс. тонн.

На втором месте среди импортеров расположилась "Надежда", которая в течение 10 месяцев нарастила поставки почти на 16,2% - до 115 тыс. тонн.

Вслед за полтавским трейдером идет "БРСМ-Нафта", компании которой увеличили импорт на 3% - до 100 тыс. тонн.

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На четвертом месте - компания WOG, которая за 10 месяцев этого года нарастила импорт на 12,8% - до 61,2 тыс. тонн.

Замыкает пятерку лидеров по приросту в 36,5%, до 60,4 тыс. тонн, "Авантаж 7".

"Таким образом, несмотря на замедление, рынок сжиженного газа все же растет. Даже при существующих темпах к концу года его баланс преодолеет отметку 1,7 млн тонн, более 90% из которых использовано в качестве автогаза", - отмечают эксперты.

Как сообщал УНН, WOG поставил в Украину 1,4 тыс. тонн арктического топлива из Финляндии.

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